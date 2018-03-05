Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции СБ ООН по Сирии

В Белом доме потребовали от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявлении администрации США.

«Режим (президента Сирии Башара) Асада наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране должен придерживаться резолюции 2401 Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении Белого дома.

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Администрация США призывает «прекратить боевые действия» в Восточной Гуте и вокруг нее, а также разрешить «беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам ни в чем неповинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении».

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что операция против террористов в Восточной Гуте продолжится.