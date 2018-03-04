Боевики ввели комендантский час на время гуманитарных пауз в Восточной Гуте

Генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что боевики в сирийской Восточной Гуте объявили комендантский час на время гуманитарных пауз, а также запретили мирным жителям массовые собрания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований на территории района Восточная Гута ввели комендантский час для местного населения на время гуманитарных пауз. Мирные жители, нарушающие установленные боевиками правила, подвергаются публичным наказаниям», — сказал Золотухин.

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Он также отметил, что боевики запретили мирным жителям массовые собрания, чтобы они не прорвались через гуманитарный коридор.

Ранее сообщалось, что боевики открыли снайперский огонь по пункту пропуска в Восточной Гуте.