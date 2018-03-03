Источник: Россия завершила испытания ядерной энергоустановки для ракет

В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы», — сказал он.

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Как отметил источник, эти технологии разработаны и реализованы сегодня только Россией. В прошлые годы, по его словам, Россия специально посылала «сигналы» западным несговорчивым партнерам о тщетности их попыток нейтрализовать своими разрабатываемыми системами ПРО ее стратегический потенциал.

Ранее источник назвал американские противоракеты «рогатками против самолета».