Лавров: США готовят Европу к применению ядерного оружия против России

Американская сторона готовит европейские страны к применению тактического ядерного оружия против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Министр обратил внимание на то, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе препятствует ядерному разоружению, в то время как в рамках «совместных ядерных миссий» планируется применение американских нестратегических ядерных боеприпасов с участием неядерных членов НАТО.

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«Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», — подчеркнул Лавров.

Данное заявление он сделал в ходе конференции по разоружению в Женеве.

Ранее Лавров увидел опасность в возможном пересмотре иранской ядерной сделки.