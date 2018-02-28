Более 10 человек пострадали из-за подозрительного письма на военной базе США

Одиннадцать человек почувствовали недомогание после вскрытия подозрительного письма на военной базе США в округе Арлингтон недалеко от Вашингтона, написали местные спасатели в твиттере.

«Одиннадцать человек почувствовали себя больными после того, как было открыто письмо в административном здании базы», — написали спасатели.

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В другом сообщении отмечается, что трое доставлены в больницу. Все они находятся в стабильном состоянии.

В данный момент проводится расследование.

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