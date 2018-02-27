США обвинили Россию в дестабилизации ситуации в Сирии

Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в Сирии и выступает в роли «как поджигателя, так и пожарного» в стране. Об этом сообщает Reuters.

«В политическом и военном отношении Москва играет роль как поджигателя, так и пожарного, подпитывая напряженность среди всех сторон в Сирии ... затем Россия выступая в качестве арбитра, разрешая споры, пытаясь подорвать и ослабить позиции каждой партии Сирии», — сказал Вотел.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев обвинил США в саботаже антитеррористической операции в Сирии.