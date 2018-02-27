Первая гумпауза в Восточной Гуте была сорвана боевиками

Представитель российского центра по примирению враждующих сторон на сирийской территории генерал-майор Владимир Золотухин рассказал, что первая гуманитарная пауза под Дамаском была сорвана боевиками и ни одному жителю Восточной Гуты не удалось покинуть район. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обстановка сложная. Все средства и силы, которые были привлечены для вывода мирного населения в настоящее время по-прежнему находятся на месте событий. На данный момент никого не выпустили, отметил Золотухин.

Реклама

«У боевиков следующий принцип: если они выпустят мирных жителей, значит они не будут себя чувствовать в безопасности и по ним будет вестись огонь. С нашей стороны и со стороны сирийского правительства, режим прекращения огня соблюдается до сих пор. Никаких мер ответных сирийские правительственные войска не предпринимают», — заявил Золотухин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте зависят от поведения террористов.