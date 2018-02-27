В армию США записался первый трансгендер

Представитель Пентагона Дэвид Истберн заявил, что с армией США подписал контракт первый открытый трансгендерный человек, сообщает Reuters.

«Пентагон заявляет, что по состоянию на 23 февраля один трансгендерный человек подписал контракт на службу армии США», — сказал Истберн.

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Сообщается, что трансгендер в данный момент еще не приступал к курсу молодого бойца, после которого начинается служба в армейских подразделениях.

В ведомстве также заявили, что не знают точного числа трансгендерных людей, которые завербовались в армию США, однако отметили, что официальный контракт был подписан впервые.

В 2017 году сообщалось, что суд заблокировал запрет Трампа на службу трансгендеров в армии США.