ВМФ России получит новый авианосец

Для российского Военно-морского флота построят новый авианесущий комплекс. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны Николай Максимов, передает «Интерфакс».

«Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования», — сказал Максимов.

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Сообщается, что на новом авианосце трамплин для взлета и разгонное устройство будут совмещены — такое решение увеличит возможности по взлетному весу авиации.

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