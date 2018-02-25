В ЛНР заявили о прибытии эшелона украинской армии

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что на железнодорожную станцию в районе города Артемовск прибыл эшелон с вооружением и техникой для подразделений ВСУ (вооруженных сил Украины), сообщает Донбасс Сегодня.

«Нами выявлено, что 23 февраля для доукомплектования подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на железнодорожную станцию в районе Артемовска прибыл железнодорожный эшелон с вооружением и военной техникой», — сказал Марочко.

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По словам представителя, среди прочего были доставлены две реактивные системы залпового огня «Град» и три самоходные гаубицы «Гвоздика». По мнению Марочко, это означает, что власти Украины «по-прежнему рассматривает силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе».

Ранее сообщалось, что ВСУ заявили о четырех обстрелах в Донбассе.