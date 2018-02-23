Путин сравнил летчика Филипова с защитниками Брестской крепости и Сталинграда

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле сравнил погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова с защитниками Брестской крепости и Сталинграда, передает РИА «Новости».

«Он принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил. Мы имеем полное право сравнивать его из героями, защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь человека земная всего одна. И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление мужества и героизма, преданности своей родине», — сказал Путин.

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Он также вручил родственникам Филипова Звезду Героя России.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил всех участников операции в Сирии.