За последние два дня в Сирии погибли более 100 мирных жителей

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что за два дня в Восточной Гуте в Сирии жертвами среди мирных жителей стали более 100 человек, сообщает РИА «Новости».

«США серьезно обеспокоены ситуацией, складывающейся недалеко от Дамаска в Восточной Гуте. Согласно сообщениям, поступающим к нам, авиаудары нацелены непосредственно на госпитали, где все еще продолжает находиться небольшая гражданская инфраструктура. Это привело к более 100 жертвам среди гражданских в течение 48 часов», — сказала Нойерт.

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Представитель заявила, что режим президента Башара Асада продолжает использовать режим управления Сирией, который приводит страну к гуманитарной катастрофе. Нойерт также призвала Россию прекратить поддержку Асада и его союзников.

Ранее сообщалось, что при обстреле Дамаска пострадали девять человек.