Турция опровергла отправку войск Сирии к Африну

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг опроверг сообщения об отправке правительственных войск Сирии к Африну, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкое телевидение.

«Эту новость распространило государственное сирийское агентство САНА. Однако власти Сирии ее не подтвердили. Эти сообщения не отражают реальную ситуацию», — сказал он.

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По его словам, службы безопасности Турции также не подтвердили данные сообщения.

Ранее сообщалось, что Турция пригрозила Сирии войной из-за Африна.