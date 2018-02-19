Киев не собирается согласовывать с ДНР и ЛНР введение миротворцев

Власти Украины не намерены согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками (ДНР и ЛНР) введение миротворцев в Донбасс. Об этом заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире «Радио Свобода», передает «Интерфакс».

По его словам, для Киева главное — обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами.

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«Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов — получить согласие на развертывание такой операции от Москвы», — сказал Елисеев.

Однако он подчеркнул, что разрешение на введение миротворцев должна дать и Украина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для размещения миротворцев в Донбассе.