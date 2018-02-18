Столтенберг придумал, как противостоять российскому вмешательству

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-разному отвечает на вмешательство России в политику других государств. Об этом он сказал в интервью CNBC.

По словам Столтенберга, в НАТО видели «множество примеров» того, как Россия вмешивается в демократические процессы многих государств. При этом, добавил он, чтобы бороться с этим нужно усиливать кибербезопасность, а кроме того, оперировать фактами.

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«Мы должны бороться с такой информацией при помощи фактов. Я не думаю, что лучшим способом ответить будет пропаганда, дезинформация с еще большим объемом пропаганды, но [противостоять] нужно фактами и правдой,» — отметил Столтенберг.

Также, по его словам, важны независимые СМИ.

16 февраля минюст США по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил обвинения 13 россиянам за вмешательство в выборы президента США.