Пентагон заявил о снижении числа случаев сближения самолетов ВВС России и США в Сирии

Командующий ВВС Центрального командования США генерал-лейтенант Джеффри Харригиан заявил, что случаев сближения российских и американских самолетов в Сирии стало существенно меньше, передает РИА «Новости».

«Их (России — «Газета.Ru») операции переместились на северо-запад (Сирии) для поддержки их задач и того, чего они хотят добиться. Честно говоря, наших сближений с ними по сравнению с тем, что мы видели два месяца назад, стало существенно меньше», — сказал Харригиан.

Ранее сообщалось, что Пентагон назвал Россию помехой в борьбе с террористами в Сирии.