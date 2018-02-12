Соратники сообщили о гибели в Сирии двоих россиян

Активист «Другой России» Кирилл Ананьев погиб в Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора организации Александра Аверина.

По его словам, ранее Ананьев воевал добровольцем в Донбассе, после чего уехал в Сирию.

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«Он не был военнослужащим официально», — отметил Аверин.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Балтийского отдельного казачьего округа, 7 февраля в Сирии погиб казак Владимир Логинов.

Отмечается, что Логинов служил в Вооруженных силах, потом в органах внутренних дел Калининградской области, с 2010 работал в охранных предприятиях.

Ранее Минобороны назвало лживой информацию о гибели 40 россиян в Сирии в 2017 году.