Турция заявила о десятках ликвидированных боевиков в Сирии

Власти Турции сообщили о ликвидации 86 боевиков за сутки в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, передает Anadolu.

«ВВС Турции 10 февраля при воздушных атаках в ходе операции «Оливковая ветвь» поразили 19 целей — укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов) и «Исламского государства». Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 86 террористов, с начала операции — 1266», — заявили в генштабе.

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Ранее Турция сообщила о новых потерях в Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.