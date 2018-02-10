В Пентагоне пообещали следить за размещением российских вооружений

Вашингтон продолжит следить за будущим размещением российского вооружения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство США в связи с размещением ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области.

«Мы продолжим мониторить любые возможные размещения и оценивать их соответствующим образом», — заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.

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По ее словам, «размещение баллистических ракет ближнего радиуса действия в Калининградской области вызывает сожаление и имеет дестабилизирующий эффект, учитывая наступательные возможности (комплекса) и близость к нескольким союзникам НАТО».

«Хотя это не нарушает каких-либо двусторонних соглашений между США и Россией, это размещение лишь повышает напряженность между Россией и ее соседями», — отметила представитель Пентагона.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия разместила в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер». В Госдуме подтвердили эту информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения на своей территории.