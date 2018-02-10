Самолет ВВС Израиля был сбит с территории Сирии

Израильский противоракетный комплекс Arrow 2 во время презентации для журналистов на военной базе... Nir Elias/Reuters

Истребитель F-16 ВВС Израиля был сбит с территории Сирии, передает Reuters.

Представитель армии Израиля сообщил, что самолет совершил удары по иранским целям в Сирии и был сбит ответным огнем.

Сообщается, что пилоты были спасены.

Ранее сообщалось, что в Израиле разбился военный самолет.