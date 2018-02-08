Захарова обвинила США в незаконном вооруженном присутствии в Сирии

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, что военное присутствие США мешает стабилизировать обстановку в Сирии, сообщает «Интерфакс».

«Серьезным вызовом продвижению к миру в Сирии и сохранению ее единства и территориальной целостности остается незаконное вооруженное присутствие США на территории Сирии», — сказала Захарова.

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Также Захарова считает, что контролируемую США обширную зону вокруг базы в Эт-Танфе используют боевики террористической организации «Исламское государство», чтобы укрываться от преследования правительственными силами и готовиться для новых атак.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Ранее в МИДе оценили влияние США на ситуацию в Африне.