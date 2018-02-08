Эстонские разведчики раскритиковали российских военных за слабую мораль
Эстонские разведчики считают, что регион Балтийского моря имеет для России первостепенное значение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежегодник департамента внешней разведки «Эстония в международной среде безопасности».
В документе отмечается, что именно в этом регионе у России самая длинная граница с государствами НАТО. Также подчеркивается, что российская сторона последовательно создает в этом районе новые воинские части, оснащает их современной военной техникой и проводит регулярные учения.
«При учете военных возможностей России нужно учитывать и слабые стороны ее вооруженных сил. Им по-прежнему присущи небрежность, коррупция и воровство. Несмотря на то, что из-за экономических трудностей увеличилось число желающих пойти на службу, в последние годы возросла и численность дисциплинарных нарушений, что указывает на их слабую мораль», — говорится в докладе.
В ежегоднике обращают внимание на то, что при инфляции и экономических трудностях эти проблемы усилятся.
Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что стена на границе с Россией будет построена, несмотря на возросшую в несколько раз стоимость.