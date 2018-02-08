В Пхеньяне прошел военный парад в преддверии Олимпиады

В Пхеньяне прошел масштабный военный парад за день до официального открытия Олимпиады в Сеуле. Об этом сообщает «Ренхап».

Как отмечается, власти устроили парад в честь 70-летия КНДР. По данным источников агентства в правительстве Южной Кореи, в шествии приняли участие около 50 тыс. человек, в том числе 13 тыс. военных.

Реклама

Кроме того, в ходе церемонии была продемонстрирована ракета-носитель.

Южнокорейские чиновники также ожидают, что Пхеньян покажет кадры с парада по государственному телевидению.