В Пхеньяне прошел военный парад в преддверии Олимпиады
В Пхеньяне прошел масштабный военный парад за день до официального открытия Олимпиады в Сеуле. Об этом сообщает «Ренхап».
Как отмечается, власти устроили парад в честь 70-летия КНДР. По данным источников агентства в правительстве Южной Кореи, в шествии приняли участие около 50 тыс. человек, в том числе 13 тыс. военных.
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Кроме того, в ходе церемонии была продемонстрирована ракета-носитель.
Южнокорейские чиновники также ожидают, что Пхеньян покажет кадры с парада по государственному телевидению.