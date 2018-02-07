Сирийский боевик взял на себя ответственность за сбитый Су-25

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Боевик группировки «Джейш Идлиб Хур» Махмуд Хадж Исмаил заявил, что он сбил российский штурмовик Су-25 в Сирии, сообщает телеграм-канал Directorate 4.

Союз независимых сирийских журналистов Northern Syria Observer опубликовал интервью с одним из членов террористической группировки «Джейш Идлиб Хур». Боевик Махмуд Хадж Исмаил с позывным «Кастро» взял на себя ответственность за сбитый самолет Су-25СМ и заявил, что выстрел был совершен не из ПЗРК, а зенитного орудия ЗУ-23-2. Также он сказал, что это уже пятое летательное средство, которое сбила группировка, включая Ил (ранее не поступало сообщений о потере самолетов Ильюшина в Сирии), два вертолета и еще два самолета без уточнения моделей.

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В день, когда был сбит Су-25, группировка опубликовала видео со стрельбой в самолет из зенитки, однако выстрелы в цель не попали.

В телеграм-канале правдивость высказывания боевика считают сомнительной и отмечают, что представили многих группировок решили разрекламировать себя на резонансном событии.

Ранее сообщалось, что семья погибшего в Сирии летчика получит 1 млн рублей.