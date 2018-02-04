Анкара предупредила США об опасности для переодетых в курдов американских военных в Сирии

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что военные США в форме курдских Отрядов народной самообороны (YPG) могут стать целью операции турецкий военных в Сирии. Об этом сообщает Daily Sabah.

«Если солдаты США будут носить униформы террористов [YPG] и сражаться с ними против турецких вооруженных сил, тогда у нас не будет возможности провести различие на этом этапе», — сказал Боздаг.

Ранее премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что планы США по созданию сил безопасности границы в Сирии являются открытым проявлением вражды.