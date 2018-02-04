Пентагон открестился от передачи союзникам в Сирии зенитного оружия

Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что США не снабжали партнерские силы в Сирии оружием типа «земля-воздух». Об этом сообщает РИА «Новости».

Днем 3 февраля боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» сбили российский Су-25 в сирийской провинции Идлиб. Пилот штурмовика погиб в ходе боя с террористами. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит из ПЗРК.

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Пэхон, комментируя инцидент, сообщил, что Вашингтон оценит информацию о том, что российский Су-25 в был сбит из ПЗРК.

«США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа «земля-воздух» и не намерены делать этого в будущем, — добавил он.

Ранее Минобороны сообщило, что в Идлибе уничтожены 30 боевиков.

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.