США опубликовали текст ядерной доктрины

США привержены полному уничтожению ядерного, химического и биологического оружия, говорится в тексте национальной ядерной доктрины, передает РИА «Новости».

«США привержены усилиям в поддержку полного уничтожения во всем мире ядерного, биологического и химического оружия», — говорится в документе.

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Отмечается, что Вашингтон «со времени окончания холодной войны сократил свой ядерный арсенал на 85% и не размещал новых ядерных вооружений в течение более чем двух десятилетий».

В документе говорится, что США не хотят рассматривать Россию и Китай в качестве противников и стремятся к стабильным отношениям с ними.

Также отмечается, что США прежде не сталкивались с такими ядерными угрозами, как сейчас.