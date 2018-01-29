ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, связанное с группировкой.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на военную академию в Кабуле погибли два человека. На университет напали пять боевиков, троих из них удалось ликвидировать, а одного задержать. Еще один продолжает оказывать сопротивление.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.