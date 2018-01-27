В Поволжье на боевое дежурство заступили ракетные системы С-400

В Поволжье встали на боевое дежурство расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника командующего войсками округа полковника Ярослава Рощупкина.

«Расчеты С-400 сегодня заступили на боевое дежурство в Поволжье. Торжественную церемонию, которая завершилась под Саратовом, провел командующий объединением ВВС и ПВО Александр Татаренко. Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции», — сказал Рощупкин.

Ранее сообщалось, что второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.