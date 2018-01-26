Рогозин: в правительстве нашли решение для избавления от санкционной чумы

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как санкции снижают привлекательность российского ОПК.

«В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом. И это, конечно, снижает привлекательность нашего ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения», — сказал Рогозин.

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Он также отметил, что в правительстве были спланированы решения, которые должны «полностью избавить нас от этой чумы».

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