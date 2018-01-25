Германия заморозила модернизацию поставленных Турции танков

Правительство Германии не будет принимать решение о модернизации немецких танков Leopard-2, проданных ранее Турции из-за турецкой военной операции в сирийском Африне. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает Zeit.

Эту задачу власти оставят новому правительству, которое еще не сформировано.

Реклама

Ранее Габриэль также заявлял, что Германия не будет продолжать поставки оружия Турции в связи с началом операции «Оливковая ветвь» вплоть до формирования нового кабмина.

Однако, по данным РИА «Новости», министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг сообщения о том, что Германия заморозила поставки Анкаре танков Leopard.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что с начала операции в Африне было уничтожено более 300 курдских боевиков.