Шойгу анонсировал новые контракты на поставки С-400 на Ближний Восток

Россия ведет переговоры о возможности поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ряду государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые намерены их приобрести. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности, Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии».

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«Сейчас ведется соответствующая переговорная работа», — сказал Шойгу.

Ранее в Турции рассказали, как будут обслуживать С-400 из России.