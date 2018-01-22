Эрдоган рассказал о договоренности с Россией по операции в Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция в сирийском Африне была согласована с Москвой, сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, Анкара также проинформировала об операции «Оливковая ветвь» международную коалицию, возглавляемую США.

«Никто не гарантирует, что ракеты, выпущенные накануне из Африна по турецкому району Рейханлы, уже завтра не используют для обстрелов городов Европы или США. В этом особенность терроризма. Турция сумеет одержать победу в этой борьбе», — заявил Эрдоган.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с Анкарой и Дамаском по турецкой операции в Сирии