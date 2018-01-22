Минобороны: армия Сирии начала ликвидацию «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

Правительственные войска Сирии и народные ополченцы начали ликвидацию окруженных в Идлибе боевиков «Джебхат ан-Нусры», сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В ходе наступательных действий за прошедшие сутки подразделения сирийских войск продвинулись на шесть километров в северном направлении от аэродрома Абу-Духур. От боевиков освобождены 24 населенных пункта», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что речь идет о группировке численностью примерно в 1500 боевиков.

Ранее сообщалось, что сирийская армия окружила крупную группировку «Джебхат ан-Нусры» в Сирии.

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.