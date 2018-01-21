Турецкие войска уничтожили в Сирии 45 целей сил курдов

Турецкие военные ликвидировали в ходе воздушных атак 45 вооруженных формирований курдов в Африне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генштаб страны.

«В рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне наши ВВС уничтожили сегодня 45 целей террористов, в том числе убежища, склады с оружием, огневые позиции. Все 32 самолета, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на свои базы», — говорится в заявлении генштаба.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его войска уничтожат поддерживаемые США курдские отряды народной самообороны в Сирии (YPG), которые не могут рассчитывать на американскую помощь, чтобы победить Турцию.