Иран решил ослабить влияние КСИР на экономику

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи приказал Корпусу стражей исламской революции (КСИР) ослабить влияние на экономику страны, сообщает Associated Press со ссылкой на слова министра обороны Ирана Амира Хатами.

Это заявление агентство называет «пробным шаром», который покажет реакцию населения на идею президента Ирана Хасана Роухани. Из-за тяжелого экономического положения в прошлом месяце по стране прокатилась волна протестов.

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О реакции КСИР, контролирующего примерно треть иранской экономики, ничего не известно. По словам Хатами, Али Хаменеи приказал членам КСИР и регулярных воинских частей Ирана выйти из бизнеса, который напрямую не связан с их работой.

«Наш успех зависит от рыночных условий», — сказал Хатами.

Министр не назвал компании, которые будут приватизированы.

Ранее иранские власти сообщили о задержании главных организаторов протестных акций.