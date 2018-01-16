В Кремле не получала ответа от Киева о возврате военной техники из Крыма

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали конкретного ответа от Киева на заявление главы государства Владимира Путина о готовности вернуть военную технику из Крыма, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева. О какой-то субстантивной реакции мне неизвестно», — заявил Песков.

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Он уточнил, что оставшиеся в Крыму боеприпасы, которые некогда принадлежали вооруженным силам Украины, могут быть утилизированы.

«Собственно, президент Путин, если вы помните, на встрече с главными редакторами ведущих российских СМИ, как раз упомянул, что эти боеприпасы, по мнению наших военных, не подлежат транспортировке, и в данном случае они подлежат уничтожению, сказал президент России, упомянув, что все это может делаться совместно с украинскими военными в ходе организации транспортировки этих плавсредств, которые сейчас находятся в Крыму», — сказал Песков.

Ранее Путин заявил о готовности Москвы вернуть боевую технику ВС Украины, находящуюся в Крыму. Речь идет о десятках кораблей и самолетов.