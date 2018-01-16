Джонсон назвал КНДР «главной угрозой с начала атомной эры»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с министром иностранных дел... Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что ракетная программа КНДР является главной угрозой миру с начала атомной эры, сообщает The Guardian.

«Появляющаяся у него (лидера КНДР Ким Чен Ына — «Газета.Ru») возможность запускать ядерные межконтинентальные баллистические ракеты — угроза, которую мир не знал с самого начала атомного века», — заявил Джонсон.

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Он также назвал правильным подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона, подразумевающий международный консенсус по ситуации на Корейском полуострове.

Ранее Джонсон рассказал о важности ядерной сделки с Ираном.