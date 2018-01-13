Евросоюз оценит заявление Трампа по ядерному соглашению с Ираном

Евросоюз оценит последствия заявления президента США Дональда Трампа по ядерной сделке с Ираном. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Страны ЕС заявили о намерении скоординировать свои действия, чтобы дать оценку заявлению Трампа, однако добавили, что будут придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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«ЕС принимает к сведению сегодняшнее заявление президента США Дональда Трампа. В первую очередь мы скоординируемся с E3 и другими странами ЕС для совместной оценки заявления и его последствий»,— говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается в последний раз отложить на неопределенное время санкции в отношении Ирана, связанные с ядерной программой этой страны.