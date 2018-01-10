СМИ назвали ответственных за нападение на авиабазу Хмеймим

За нападением на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии стоит группировка «Джебхат ан-Нусра». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на минобороны Сирии и источник в российских военно-дипломатических кругах.

«Джебхат ан-Нусра» в настоящее время полностью контролирует Идлиб, а также области, граничащие с другими провинциями, в том числе Латакией, откуда были совершены нападения на российскую базу Хмеймим. Эта группировка является ведущей в том районе и получает помощь от США», — рассказал представитель сирийского министерства Самир Сулейман.

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Российский источник также сообщил газете, что Минобороны России «подозревает в нанесении ударов по авиабазе Хмеймим именно боевиков «Джебхат ан-Нусры».

Ранее сообщалось, что атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии, произошедшую 6 января, пытались осуществить 13 беспилотников.

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.