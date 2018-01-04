СМИ узнали о падении баллистической ракеты КНДР на город

СМИ сообщили о том, что 29 апреля 2017 года КНДР провела неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом пишет The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

Проведенный запуск закончился падением обломков на населенный пункт.

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По данным источника, ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек.

Издание также публикует снимки со спутников, на которых видно нанесенный городу ущерб.

В мае сообщалось, что Тихоокеанское командование ВС США подтвердило запуск баллистической ракеты КНДР и проследило его.