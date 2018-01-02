Индия закупит у России 240 авиабомб за $200 млн

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман одобрила предложение о закупке у России 240 авиационных бомб для ВВС страны, передает РИА «Новости».

«Предложение касается закупки 240 бомб у российской компании «Рособоронэкспорт» на общую сумму 12 млрд 540 млн рупий (порядка $196 млн). Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность», — сказано в заявлении Ситхарамана.

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Еще одно предложение, которое было одобрено министром обороны Индии, касается закупки у Израиля 131 ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Barak.

Ранее Россия и Индия возобновили переговоры о поставке 200 вертолетов.