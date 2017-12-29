Выпущенная из сектора Газа ракета повредила здание в Израиле

Из сектора Газа по территории Израиля были выпущены три ракеты, две из них сбили израильские военные, третья попала в здание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

«После сообщения о сработавших сиренах тревоги в районе Шаар-ХаНегев и Сдот-Негев, было выявлено три пуска ракет в сторону Израиля. Система противовоздушной обороны «Железный купол» сбила две ракеты», — сообщили в израильской армии.

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В полиции Израиля сообщили, что одна из ракет упала на территории одного из населенных пунктов в западном Негеве и повредила здание. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Израиль на фоне обострения ситуации с Палестиной закрыл границу с сектором Газа.