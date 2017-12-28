Канадский министр заявил о планах расширить военную помощь Украине

Канада ищет возможности для расширения военной помощи Украине, заявил министр обороны страны Харджит Саджан. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержке Украины в это трудное для нее время, спровоцированное агрессией России», — заявил Саджан.

Реклама

По его словам, открытие Украине доступа к канадскому оружейному рынку стало одним из этапов сотрудничества.

«Наши ведомства сейчас работают над дальнейшими шагами по предоставлению возможной поддержки», — сказал канадский министр.

Ранее сообщалось, что Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие.