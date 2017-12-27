СМИ: системы ПВО России в Сирии перехватили ракеты боевиков

ПВО России в Сирии отразил две ракетные атаки боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на арабское издание «Аль-Масдар».

По информации издания, боевики, базировавшиеся в населенном пункте Бдама в провинции Идлиб, выпустили по российской авиабазе Хмеймим несколько ракет. Две из них были отражены ПВО, еще одна не долетела до места назначения.

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Отмечается, что после обстрела российские вертолеты патрулировали район.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что один из полевых командиров «Исламского государства» предложил сдаться «на любых условиях».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.