Пленных вывезли из ЛНР для процедуры обмена

Содержавшихся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики украинских пленных вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена, сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева, передает РИА «Новости».

«Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР», — сказала она.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что обмен пленными в Донбассе пройдет 27 декабря.