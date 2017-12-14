Стала известна цель приезда делегации из России в КНДР

Делегация Минобороны России прибыла в Северную Корею для участия в первом заседании совместной военной комиссии. Об этом сообщает посольство России в КНДР.

«В соответствии с предварительно достигнутой договоренностью в Пхеньяне проходит первое заседание совместной военной комиссии по рассмотрению хода выполнения Межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности», — говорится в сообщении дипмиссии.

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Отмечается, что делегация Минобороны пробудет в Пхеньяне до 16 декабря.

Ранее сообщалось, что в Пхеньян прибыла делегация из Москвы.