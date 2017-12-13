Канада разрешила поставку летального оружия Украине

Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие, сообщила правительственная Canada Gazette.

Экспорт автоматического ручного стрелкового оружия из Канады запрещен в том случае, если государство импорта не включено в данный список.

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Сейчас в списке находятся 39 стран, в основном, члены НАТО, а также Австралия, Ботсвана, Чили и другие.

По данным газеты, целью этого шага является «поддержка двусторонних отношений Канады с Украиной» и предоставление возможности «канадским экспортерам подавать заявку на экспорт определенных видов стрелкового оружия, запрещенного оружия и запрещенных устройств на Украину».

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что не видит аргументов против поставок властям Украины летального оружия.

По его словам, президент США Дональд Трамп также высказвыался за то, чтобы Киев «вернул свою территорию».