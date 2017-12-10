Захарова: западные партнеры хотят «скапитализдить» военные достижения России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана, сказавшего, что Москва присвоила себе победу над «Исламским государством».

«Собственность нашу в Штатах захватили, медали сочинской олимпиады отняли, теперь военные достижения решили скапитализдить?», — написала она в своем фейсбуке.

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Она также сравнила данную ситуацию с диалогом из повести «Собачье сердце».

Ранее Жан-Ив Ле Дриан удивился тому, что Россия «присвоила» себе победу над террористической группировкой «Исламское государство». По его словам, речь идет о «несколько необоснованной интерпретации». Министр также уверен, что ИГ с занимаемых им территорий вытеснили силы международной коалиции.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.