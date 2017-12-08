В США изучают «военные решения» на случай нарушения Россией договора РСМД

США начали изучать «военные решения» на случай, если Россия нарушит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил заместитель госсекретаря США Томас Шеннон.

«США начинают изучать возможные военные решения по созданию системы ракет средней дальности наземного базирования, которые, в случае если Россия не начнет соблюдать положения договора о РСМД <...> обеспечили бы защиту США и наших союзников и компенсировали военный перевес России, которого она добивается путем создания запрещенных ракет», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на упреки американской стороны в адрес России о якобы нарушении договора РСМД, указав на его прямое нарушение со стороны США.